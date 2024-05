Napoli - recuperato Gollini ma ancora out Kvaratskhelia | le condizioni degli infortunati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 7 maggio 2024) in vista della sfida contro il Bologna. Zielinski lavoro personalizzato.– Ilha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in vista della prossima sfida di Serie A contro il Bologna, in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. La squadra azzurra, reduce dalla trasferta di Udine, si è divisa tra lavoro in palestra e sul campo, con particolare attenzione alledei giocatori. Il report dell’allenamento odierno ha fornito importanti aggiornamenti sullo stato di salute dei calciatori azzurri. Pierluigi, che aveva accusato un problema nelle scorse settimane, si è allenato regolarmente con il gruppo, segnale incoraggiante per mister Francesco Calzona. Tuttavia, persiste l’assenza di Khvicha: il talento ...