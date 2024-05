Netanyahu non sente ragioni e dà il via libera all’operazione terrestre a Rafah Gelo degli alleati che gli chiedono di fermarsi prima che sia troppo tardi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo settimane di indiscrezioni, minacce e promesse, i carri armati di Israele sono entrati in azione a. Il primo ministro Benjaminha resistito a tutte le pressioni provenienti dagli Stati Uniti di Joe Biden e dall’Unione Europea, dando il viaal blitz con cui è stato preso il controllo del valico di frontiera che collega l’Egitto alla Striscia di Gaza. Si tratta di un primo passo in vista di operazioni che, salvo colpi di scena, cresceranno di intensità nei prossimi giorni, culminando nell’annunciata invasione della città nel sud della Palestina. L’operazione Secondo quanto riportato dalla Cnn, citando fonti del governo americano, l’operazione appena iniziata non è quella in grande stile che tutti si aspettavano, ma un’azione “molto circoscritta” che sembra avere lo scopo di mantenere alta la pressione su Hamas ...