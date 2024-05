Ultime Notizie Roma del 07-05-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno amore Medio Oriente in primo piano Esercito Italiano affermato di avere preso il controllo operativo della tua palestinese del valico di frontiera di rafah tragga dell’Egitto che le truppe stanno esplorando tutta l’aria in questo momento abbiamo fatto i speciali ispezionando Il valico abbiamo il controllo operativo dell’area di altri va lì che hanno detto fonti militari domenica ma sono alzato Garzilli dall’area di attraversamento nel sud di Israele uccidendo 4 soldati 31 e altri mi sveglio ha colpito la città di rapa gatta durante la notte cercando di fare pressione su Amazon vita dei colloqui che si terranno oggi in Egitto con l’obiettivo della promozione di una proposta di tregua che sia ritenuta soddisfacente da entrambe le parti dopo avevi promesso per settimane spingersi all’interno ...