Internazionali BNL d’Italia 2024 - Arnaldi | Punto a vincere il torne - se non ci credessi non sarei qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) “Il mio obiettivo èilo. Tutti lo vogliono, soprattutto gli italiani.il primo titolo qui sarebbe bellissimo, sono qui per provarci sennò nonqui”. Matteofissa i suoi obiettivi per gliBNL. L’azzurro farà il suo esordio nella giornata di domani con Machac. “Sono in un buon momento di forma – continua– ma ci sono tante cose da migliorare. L’ultima partita con Medvedev è stata buona, ma avrei potuto gestire meglio alcuni momenti della partita. Sto migliorando settimana dopo settimana. Ho molta fiducia quando entro in campo. Ci sono alti e bassi. A Montecarlo sono uscito al primo turno, ma a Madrid e Barcellona ho giocato bene. L’obiettivo ...