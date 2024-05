Dove si trova il resort di lusso migliore al mondo: ha 90 piscine e offre champagne a tutte le ore - Dove si trova il resort di lusso migliore al mondo: ha 90 piscine e offre champagne a tutte le ore - Sognate un'esperienza da mille e una notte Questo resort di lusso definito il migliore al mondo fa al caso vostro ...

Il prezzo del gas chiude in calo a 31,07 euro - Il prezzo del gas chiude in calo a 31,07 euro - Il prezzo del gas chiude in calo, con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,3% a 31,07 euro al megawattora.

Il gas chiude in forte rialzo ad Amsterdam (+4,2%) - Il gas chiude in forte rialzo ad Amsterdam (+4,2%) - (ANSA) - MILANO, 06 MAG - Seduta in deciso rialzo per il gas ad Amsterdam, con la forte domanda di gas naturale liquefatto (Gnl) che surriscalda i prezzi. I future Ttf, benchmark del metano nel ...