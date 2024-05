Giro d’Italia 2024 - quante tappe avrà ancora a disposizione Jonathan Milan per le volate

(Di martedì 7 maggio 2024) L’appetito vien mangiando. E allora(Lidl-Trek), dopo la volata imperiosa sul traguardo di Andora nella quinta tappa del, guarda avanti verso le prossime giornate, studiando bene quando potrà sparare le prossime cartucce. Se il classe 2000 riuscirà a tenere questa condizione nel corso delle tre settimane della Corsa Rosa, beh quello di oggi non può essere che l’inizio. Intanto l’azzurro si è preso la Maglia Ciclamino, e confermarla fino a Roma sarà il suo primo obiettivo. Non ci sarà probabilmente da aspettare molto per rivedere all’opera, dato che già domani, nella sesta tappa con partenza da Genova ed arrivo a Lucca, le possibilità di assistere ad un altro sprint ci sono. Sarà una frazione un po’ più complicata di quella odierna, con il Passo ...

