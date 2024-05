HOTSPOT – Amore Senza Rete dal 6 giugno al cinema

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo essere stato presentato come proiezione speciale nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, sta per arrivare in sala, diretto da Giulio Manfredonia (Si può fare, Qualunquemente, Rocco Schiavone). Chi compone il cast di? Questa brillante commedia romantica è interpretata da Francesco Arca (Allacciate le cinture, Gli idoli delle donne, Resta con me) e Denise Tantucci (Tre piani, Io e mio fratello) ed è scritta a quattro mani da Roberto Proia (Come non detto, trilogia Sul più bello, Backstage – Dietro le quinte) e Mauro Graiani (Poli opposti, Copperman). Nel cast anche Erasmo Genzini (Che Dio ci aiuti), Anna Lucia Pierro (I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre), Carlo G. Gabardini (L’ombra di Caravaggio, Quasi orfano), Peppe Servillo e Rosalia ...