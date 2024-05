Mercoledì | iniziata la produzione della 2a stagione

(Di martedì 7 maggio 2024) “” sta tornando! Con lei anche Mano, che ha consegnato al cast il copione dell’attesissima secondain occasione dell’inizio delle riprese in Irlanda. Quali record ha raggiunto “”? Dopo il successo da più di 250 milioni di viewsprima, rimasta in testa alla Global Top 10 di Netflix per 20 settimane ed entrata nella Top 10 di 93 Paesi, la serie, creata e diretta dalla mente geniale di Tim Burton, tornerà solo su Netflix con alcune nuove entusiasmanti aggiunte al cast. Cast e novità Jenna Ortega riprende le iconiche vesti diAddams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tra le novità del castseconda ...

Pare sia tutto pronto per l'inizio delle riprese della seconda Stagione della serie fenomeno di Netflix Nel corso di una lunga intervista concessa a Vanity Fair, dove ha confermato anche il suo ruolo in Beetlejuice 2, Jenna Ortega ha potuto parlare ...

Mentre sta per terminare la promozione “Seconda Mano” dedicata ai prodotti resi e usati a prezzi scontatissimi che durerà fino alle 23.59 di domani 19 marzo , Amazon annuncia un’importante novità. È in arrivo la Festa delle offerte di Primavera, ...

7 maggio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV - Il Cineocchio - - Con l'annuncio dell'inizio delle riprese in Irlanda, Netflix ha oggi svelato il cast completo della stagione 2 della serie Mercoledì . Oltre a Jenna Ortega, Catherine Zeta - Jones, Luis Guzmán e ...

Bonificazione Umbra, in arrivo gli avvisi di contributo per il 2024 - ... solo per chi di competenza , l'irrigazione a scorrimento inerente la stagione irrigua 2023. La ...30 - 17:30, Martedì Giovedì Venerdì 8:30 - 12:30; Foligno, Via Romana Vecchia Snc: Lunedì Mercoledì ...