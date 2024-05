(Di martedì 7 maggio 2024) “Non è mai una strada dritta.più”. Lo scrive Janniksui, dopo la rinuncia agli Internazionali di tennis a Roma per un infortunio fisico. Il tennista azzurro è reduce da un problema all’anca riscontrato nel torneo di Madrid ed è ora sottoposto a cure mediche. (Mem/ Dire)

La notizia che tanto si temeva è arrivata: Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Lo ha annunciato lo stesso tennista...

Cosa fa Antonio Conte mentre aspetta una chiamata di una squadra per la prossima stagione? Scrive a Jannik Sinner . Il tennista altoatesino ha...

Jannik Sinner sta vivendo giorni da spettatore a Roma , sede degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. L’altoatesino è stato costretto a dare forfait per il suo infortunio all’anca e ci sono tante incertezze sul suo rientro in campo e sui tempi ...

Jannik travolto dall'amore dei tifosi nel suo appuntamento con gli sponsor. Domani rientra a Montecarlo, poi la riabilitazione - Jannik travolto dall'amore dei tifosi nel suo appuntamento con gli sponsor. Domani rientra a Montecarlo, poi la riabilitazione - Jannik sinner ha il potere di esserci, anche se non c’è. O, meglio, anche se non ci sarà perché per il momento si trova ancora qua, al Foro Italico di Roma, e sta toccando con mano l’amore della gente ...

Sinner sui social: Torneremo più forti. Forza - sinner sui social: Torneremo più forti. Forza - "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. Forza". Lo scrive Jannik sinner sui social, dopo la rinuncia agli Internazionali di tennis a Roma per ...

Il messaggio sui social di Jannik Sinner: il pensiero dedicato ai tifosi presenti a Roma - Il messaggio sui social di Jannik sinner: il pensiero dedicato ai tifosi presenti a Roma - Jannik sinner sta vivendo giorni da spettatore a Roma, sede degli Internazionali d'Italia 2024 di tennis. L'altoatesino è stato costretto a dare forfait ...