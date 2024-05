Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 8 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Residue precipitazioni in serata ma con tempo in generale miglioramento. Temperature comprese tra +11°C e +25°C. Lazio Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi possibili su tutti i settori, più intensi sulle zone meridionali. Precipitazioni in graduale esaurimento in serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, molti addensamenti bassi sulla Pianura Padana con deboli piogge in Romagna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini e appenninici con locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi. AL CENTRO Al mattino locali ...