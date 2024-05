Arresti in Liguria | i legami con Cosa nostra Chi sono i fratelli spietati di Riesi Caltanissetta e il clan Cammarata

I voti della mafia e la preoccupazione di Cozzani: “Ci mettono in galera...” | Le carte dell’inchiesta - I voti della mafia e la preoccupazione di Cozzani: “Ci mettono in galera...” | Le carte dell’inchiesta - Il clan cammarata è stato tra i protagonisti della guerra di mafia scoppiata nel Nisseno negli anni Novanta. Una guerra tra Cosa nostra da un lato e gli ...

Corruzione in Liguria, l’ordinanza con gli arresti inviata dalla Procura alla Commissione parlamentare antimafia - Corruzione in liguria, l’ordinanza con gli arresti inviata dalla Procura alla Commissione parlamentare antimafia - E a chi parla di giustizia a orologeria per le elezioni imminenti il procuratore Piacente replica: "La nostra richiesta è di 5 mesi fa" ...

Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti - Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti - In liguria le elezioni sono in programma da ottobre del 2025 ... In particolare, avrebbe agevolato il clan cammarata del mandamento di Riesi (Caltanissetta) con proiezione nella città di Genova. È ...