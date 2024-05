Serrone 84enne agli arresti domiciliari sorpreso a spasso in auto dai Carabinieri Arrestato e ricondotto… ai domiciliari

In giro in auto nonostante i domiciliari. Ottantaquattrenne arrestato per evasione - In giro in auto nonostante i domiciliari. Ottantaquattrenne arrestato per evasione - Nel corso dell’udienza è stata disposta la convalida dell’arresto e la contestuale sottoposizione dell’uomo alla misura degli agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

