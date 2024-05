Il truffacuori - come finisce il film | la finta seduzione ripaga…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 7 maggio 2024) Alla fine delIl, mentre scorrono i titoli di coda, emergono nuovi dettagli sul non matrimonio: si scopre che lo strozzino a cui Alex è indebitato in realtà lavora per il padre di Juliette. Nel frattempo, l’amica intrigante di Juliette, Sophie, si mostra interessata a Jonathan. Successivamente, Mélanie e Marc tentano una “” da soli, ma Marc non ha il carisma di Alex e non ci riesce. Questo dopo che il padre di Juliette esprime le sue preoccupazioni riguardo al futuro matrimonio con Jonathan, nonostante riconosca le buone qualità dell’uomo. Egli suggerisce che Juliette potrebbe trovare la vita con Jonathan noiosa. Inoltre, rivela che Alex ha rifiutato qualsiasi pagamento per il suo servizio. Durante la cerimonia, prima di raggiungere la fine della navata, Juliette decide improvvisamente di fuggire per cercare ...