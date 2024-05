Perché Club Brugge-Fiorentina si gioca di mercoledì e non di giovedì

Firenze, 18 aprile 2024 - La Fiorentina , per il secondo anno consecutivo, accede alla semifinale di una competizione europea, nella fattispecie la Conference League. Nella storia gigliata non era mai successo per due anni di fila. I viola, dopo ...

In Conference League la gara d’andata tra Fiorentina e Club Brugge è finita 3-2 per i viola: al gol dopo 5’ di Sottil ha risposto al 17’ Vanaken, poi al 37’ Belotti. Nella ripresa, espulso al 16’ Onyedika per due gialli in tre minuti, al 18’ Thiago ...

Il Club America ha concluso al primo in classifica nel Clausura 2024 e affronta la Liguilla da favorito per la vittoria finale, mentre il Pachuca è dovuto passare attraverso i cosiddetti Play-In. I Tuzos però pochi giorni prima avevano conquistato ...

Il maxi 100 Arca Sgr e il Fast and Furio sailing team al via della stagione di regate 2024 - Mercoledì 12 giugno, Arca SGR si lancerà nella sfida imperdibile della Loro Piana Giraglia 2024, ...per il team che giocherà 'in casa' con l'organizzazione dell'evento in capo allo Yacht Club Adriaco e ...

Il Last Dance di Mbappé a Parigi: 'sollevare la Champions darebbe al divorzio con il Psg un'aria di festa' - Segno che il suo matrimonio d'amore con il club della capitale ha avuto un significato per entrambe ... Scrive l'Equipe: " Kylian Mbappé ha vissuto una serata molto delicata mercoledì al Signal Iduna ...