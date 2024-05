Daniele Scardina - un anno dopo il malore | Voglio tornare a camminar - ma senza Dio sarei morto

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 maggio 2024 – “Dio. Devo ringraziare tutti coloro che mi stvicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello ed emozionantea casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia”. Queste le parole ai microfoni di SportMediaset, di, il pugile colpito da unin allenamento, nel febbraio dello scorso anni, che lo fece entrare in coma e ne mise a rischio la vita. Tornato a casa, a Rozzano (nel Milanese)una lunghissima degenza durata 10 mesicontinua il lungo percorso di riabilitazione. “Come passo le mie giornate? Mi sveglio la mattina, faccio colazione e mi alleno facendo fisioterapia. Poi riposo, pranzo, poi mi alleno di ...

Un lungo percorso, ma step by step Daniele Scardina non molla dopo i 10 mesi in ospedale a seguito di un malore in allenamento e il successivo intervento d’urgenza: “Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in ...

