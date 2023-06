Gasparri | «In Siviglia-Roma condotta incommentabile da parte di Taylor»

Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma -. #2giugno'. "Fesserie, la Schlein...":a valanga, travolge la "......sua famiglia all'aeroporto di Budapest dopo la finale di Europa League tra la Roma e il. L'...azzanna la Uefa L'ex calciatore poi aggiunge: 'Poche ore dopo la finale però una decina di ...In soccorso del tecnico, invece, il senatore Maurizio: 'Apprendo che l'Uefa, un'...dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma -. L'...

Gasparri: “La Uefa ha una condotta vergognosa. L’arbitro è stato incommentabile” ForzaRoma.info

Maurizio Gasparri contro l’UEFA: il senatore di Forza Italia parla così del caso Taylor e delle conseguenze per la Roma Maurizio Gasparri contro l’UEFA dopo quanto successo alla Roma per il caso Taylo ...Il senatore di Forza Italia, ultrà giallorosso da 60 anni, contro il fischietto Taylor che ha diretto la finale di Europa League. «Mio padre tifava Lazio, io per la Roma spostai il matrimonio» ...