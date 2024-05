Incidente stradale nel Comasco - scontro tra auto e moto | gravissimo un 16enne

Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso da un camion in provincia di Como: stava camminando su un lato della strada dove non c'era marciapiede.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Briantea a Olgiate Comasco: motociclista 16enne in gravi condizioni - Incidente stradale sulla Briantea a Olgiate comasco: motociclista 16enne in gravi condizioni - Il fatto avvenuto poco dopo le 13 in via Trieste, nel tratto comunale della Briantea. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto: il giovane motociclista trasportato in codice rosso al san Gerardo d ...