Luciano Violante dedica un libro a sua madre - perché mi ha dato la vit - mi ha salvato La Stampa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laintervista oggi, ex presidente della Camera, professore universitario di diritto penale e magistrato, che ha appena scritto un«Ma io ti ho sempre» un saggio sull’innamoramento del nostro tempo per la morte., si è messo a nudo. «Era un dovere verso miami hala vita, mi hae, anche se il suo abbandono, è stato un trauma, dopo è tornata a cercarmi e siamo riusciti a riannodarci. Ho più di ottant’anni: è arrivato il momento di dirle che le sono grato, che ho capito, e di restituirle qualcosa». «Ma io ti ho sempre amato» è l’ultima cosa che suagli ha detto prima di morire. Nelracconta di sua mamma e ...

Firenze, 10 aprile 2024 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti del mondo classico. l’Antigone di Sofocle rivive all’interno dell’Ateneo fiorentino e offre lo spunto per riaffermare l’inscindibile rapporto tra diritto, arte e giustizia. ...

Gli scandali di Bari hanno scosso il Partito democratico e portato all’apparente rottura del “campo largo” nelle Amministrative baresi, convincendo la segretaria Schlein a far redigere un nuovo codice etico per il partito, allo scopo di evitare ...

La morte è un fatto naturale frettolosamente nascosto sotto il tappeto del disbrigo sanitario. Un fatto – ed ecco Ma io ti ho sempre salvato, l'ultimo libro di Luciano Violante – che non spaventa gli uomini saggi e risolti. E però è quel fatto in ...

Dal premierato al ‘schifezzellum’, Meloni teme le trappole nella sua maggioranza - Dal premierato al ‘schifezzellum’, Meloni teme le trappole nella sua maggioranza - La Lega cede sull’Autonomia e continua a tacere sull’elezione diretta del premier. Circostanza non passata inosservata ...

Quarticciolo, ferì un pusher: preso il genero del boss Ciano - Quarticciolo, ferì un pusher: preso il genero del boss Ciano - Pugnalato al fianco per aver “violato” una delle regole della piazza di spaccio. Ovvero quella di prendere le parti di un connazionale che cacciato dallo stesso giro e non venendo ...

Un'onta per "la rossa" indagata a Firenze. "False informazioni" - Un'onta per "la rossa" indagata a Firenze. "False informazioni" - Dall'Antimafia in cortocircuito arriva una scossa a Ilda Boccassini, indagata a Firenze per «false informazioni ai pm». Un'aggravante prevista dall'articolo 348 comma ter che per l'ex magistrato antim ...