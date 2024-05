Rafa Nadal e la sfida di Roma . Il fuoriclasse di Manacor si presenta al via di questa edizione degli Internazionali d’Italia 2024 con la voglia di mettersi alla prova e capire se quel che è rimasto nel suo corpo sia sufficiente per competere ai ...

Sinner scortato dalla sicurezza al torneo di Roma: “Continua a camminare o è finita” - sinner scortato dalla sicurezza al torneo di Roma: “Continua a camminare o è finita” - Jannik sinner ha salutato Roma dopo il bagno di folla che in minima parte ha lenito il dispiacere per il suo forfait al torneo ATP 1000 della capitale, assenza dovuta al problema all'anca che ha ...

Sinner, le cure per l'infortunio al J-Medical: palestra e piscina nel centro della Juventus, così Jannik punta Parigi - sinner, le cure per l'infortunio al J-Medical: palestra e piscina nel centro della Juventus, così Jannik punta Parigi - Al J-Medical sinner dovrebbe mettere i mattoni per costruire il suo ritorno a Parigi. È il Roland Garros il grande obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti per un campione che suo malgrado ha già ...

Nadal: «Dispiace per Sinner, quando spingi il tuo corpo oltre i limiti ti puoi infortunare» - Nadal: «Dispiace per sinner, quando spingi il tuo corpo oltre i limiti ti puoi infortunare» - I tornei vogliono fare soldi. Bisogna andare avanti, nessun dramma; il torneo sopravviverà, sinner e Alcaraz sono giovani e avranno altre occasioni. Anche per me come spettatore, come suo collega, è ...