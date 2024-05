Francesco Rocca | La sinistra sparla Noi assumiamo i loro precari

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E' il pomeriggio di ieri quando il Presidente della Regione Lazio,, annuncia una ulteriore tranche di nuove assunzioni e stabilizzazioni dinella Sanità Regionale. Libero lo contatta per capire lo stato dell'arte a quasi un anno e mezzo dalla sua elezione. Presidente, una nuova tranche di assunzioni, dopo quella di circa quattro mesi fa. Quantiavete assorbito nella Sanità e qual è l'obiettivo di prospettiva? «Abbiamo appena varato il più grande investimento sul personale della sanità negli ultimi vent'anni: ben 9 mila e 700 tra nuove assunzioni e stabilizzazioni. Una boccata d'ossigeno fondamentale per scommettere sul futuro del Servizio Sanitario Regionale. L'obiettivo di prospettiva è rafforzare la sanità del Lazio, dando piena attuazione al diritto alla salute ...

“La sanità è una materia che copre oltre il 70% del bilancio regionale. Ci siamo concentrati sulle persone che rischiano di trovarsi in una condizione di marginalità, di solitudine. Penso al contributo di 5 milioni di euro per il sostegno ...

"Non darò mai il patrocinio per il Pride a chi fa della maternità surrogata una bandiera - spiega Francesco Rocca a proposito del Gay Pride di Roma - È una pratica barbara".Continua a leggere

