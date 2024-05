Pd in piazza il 2 giugno a Roma - Schlein | Una grande manifestazione contro premierato e autonomia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Dobbiamo fare uscire forte la nostra voce". Ellychiama a raccolta il Partito democratico per "sollevarlo"le riforme del governo Meloni. La data è più che simbolica, la festa della Repubblica del 2: "Vi chiedo di mobilitarci in modo forte: il duefaremo una...

"La firma di Elly Schlein per abolire il Jobs Act? Non penso che potesse farci un assist migliore per la campagna elettorale, direi che questa è davvero la fine del Pd". Matteo Renzi

Schlein in piazza: "Una grande manifestazione contro premierato e autonomia" - schlein in piazza: "Una grande manifestazione contro premierato e autonomia" - Dall'assemblea dei senatori del Pd la segretaria chiama il partito a raccolta: "La Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza". Gasparri risponde: "Teppisti istituzionali" ...

Rideva per l'esclusione di Berlusconi. Ma ora pure Santoro è fuori dalle elezioni - Rideva per l'esclusione di Berlusconi. Ma ora pure Santoro è fuori dalle elezioni - La lista "Pace Terra Dignità" è stata esclusa dalla circoscrizione Nord-Ovest in vista delle elezioni europee e il suo leader, Michele Santoro non l'ha presa per niente bene. "Quello che sta avvenendo ...

Premierato, il ddl Casellati approda aula al Senato. Le opposizioni al governo: "Fermatevi" - Premierato, il ddl Casellati approda aula al Senato. Le opposizioni al governo: "Fermatevi" - Continua la discussione in Senato sul disegno di legge costituzionale sul premierato. Un dibattito che, si prevede, lungo e acceso; sono, infatti, quasi 3.000 gli emendamenti depositati in Aula dalle ...