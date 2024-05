Come non utilizzare Mbappé

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Com’era inevitabile dopo un tonfoquello di ieri sera, Kylianè stato il primo a finire sulla sbarra degli imputati per la sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund. Non è la prima volta che il francese, in un’eliminatoria di Champions League, finisce in copertina per i motivi sbagliati. C’è l’incredibile ottavo di finale perso contro il Manchester United nel 2019, dove fallì in maniera grottesca diverse occasioni a tu per tu col portiere. Oppure la finale di Lisbona dell’estate 2020, in cui ha avuto la palla gol per portare in vantaggio il PSG ma, dal cuore dell’area, ha passato il pallone a Neuer. Sicuramente ieriavrebbe dovuto fare di più, è quello che chiediamo ai fuoriclasse in momenti del genere. Stavolta, però, il francese è stato responsabile solo in parte della propria prestazione. Il modo in cui lo ...