Borsa | in Europa avanti in leggero rialzo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le Borse europee proseguono positive anche con l'apertura in calo di Wall Street. Londra sale dello 0,44%, Parigi dello 0,83%, Francoforte dello 0,29% e solo Milano resta indietro, in negativo, lasciando lo 0,4 per cento.

Gruppo FS, Ferraris: "L’Europa punti su una rete AV integrata" - Gruppo FS, Ferraris: "L’europa punti su una rete AV integrata" - Per competere efficacemente nel contesto globale, l'europa deve puntare su soluzioni sostenibili, e il treno rappresenta una delle opzioni più avanzate ...

Air Baltic: junk bond con rendimento del 14,5%, massimo dell'anno in Europa - Air Baltic: junk bond con rendimento del 14,5%, massimo dell'anno in europa - Il gruppo ha infatti piazzato sul mercato un junk bond da 340 milioni di euro con un rendimento del 14,5% per posticipare la necessita' di rimborsare il debito in scadenza tra due mesi. Nonostante il ...

Ariston scende in Borsa con taglio target price da analisti - Ariston scende in borsa con taglio target price da analisti - Morgan Stanley ha abbassato il target price a 6 euro per azione dai precedenti 6,6 euro, mentre Banca Akros ha confermato il target price a 5,7 euro, affermando che "i risultati sono stati deboli, ...