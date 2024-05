Corruzione | Nevi Fi - ‘decidere se essere garantisti sempre o a corrente alternata’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Su quello che sta accadendo in Liguria, ?dobbiamo decidere se siamoo aalternata. Conte non è stato così solerte in altre occasioni che vedevano coinvolti personaggi più vicini al Movimento”. Così Raffaele, portavoce di Forza Italia e vicepresidente dei deputati azzurri, intervenendo a Tagadà. “Oggettivamente -ha proseguito- quanto sta emergendo non è bello, ma bisogna dimostrare che c’è stato un do ut des. Se c?è stato, il reato c?è e chi lo ha commesso deve pagare. L’esperienza, però, ci dimostra che a volte non è così. Al telefono si possono dire tante cose, magari esagerando, senza però commettere alcun reato. Tra quanto emerge dalle intercettazioni e i fatti veri ci possonodifferenze, ed è poi compito ...