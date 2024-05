Xinjiang-Salerno - il treno sulla Via della Seta preoccupa le ong

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lasciare che il primoChina-Europe Railway Express, un progetto simboloBelt and Road Initiative, entri in territorio italiano “con prodotti che si presume siano frutto di lavoro forzato” sarebbe “un messaggio molto brusco e di segno opposto” rispetto alla decisione di non rinnovare il memorandum d’intesacosiddetta Via. È quanto dichiarano, rivolgendosi al governo italiano, le ong Uyghur Human Rights Project (americana) e Safeguard Defenders (spagnola). Il caso è stato sollevato da Formiche.net, che ha raccontato l’enfasi posta dalla propaganda cinesepartenza delda Urumqi, capitale del, la regione autonoma dove le autorità del Partito comunista cinese sono accusate di violazioni dei diritti umani ...

