As 24 - ' verso rete stazioni ricarica elettrica per camion'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) As 24, filiale della compagnia TotalEnergies specializzata nella distribuzione di carburante e nell'offerta di servizi per i professionisti del trasporto è pronta a lanciare unadidiad alta potenza per supportare gli autotrasportatori nella transizionela neutralità carbonica. Lo ha annunciato la società nel corso dell'edizione 2024 di Transpotec Logitec, la fiera dedicata alla logistica e al mondo dei trasporti a Fieramilano-Rho, Milano. Nell'ambito del trasporto sostenibile, As24 Italia sta investendo nella produzione e commercializzazione di biocarburanti come l'HVO100, un combustibile rinnovabile sostenibile al 100%, costituito da materie prime vegetali, rifiuti e grassi animali che riduce significativamente l'impatto sull'ambiente. Inoltre, la società sta ...

ZES, uno dei principali operatori di punti di ricarica (CPO) in Turchia; ed Electrip , il nuovo CPO nel mercato europeo, hanno annunciato una partnership commerciale con Hubject , il più grande fornitore mondiale di reti di ricarica per veicoli ...

Amsterdam 08/04/2024 - ZES ed Electrip , joint venture di Zorlu Enerji & WrenHouse costituite sotto Electrip Global Ltd e Hubject , il più grande fornitore mondiale di reti di ricarica , hanno firmato una partnership per migliorare le soluzioni di ...

Vivere il Ticino in bicicletta: itinerari all’aria aperti tra lago, montagna e città - Vivere il Ticino in bicicletta: itinerari all’aria aperti tra lago, montagna e città - La regione della Svizzera italiana offre percorsi per tutti i livelli e le principali città sono dotate di sistemi di bike sharing ...

Ferraris (FS): “L’Europa punti su una rete AV integrata” - Ferraris (FS): “L’Europa punti su una rete AV integrata” - “L’Europa deve creare una rete ferroviaria integrata ad Alta Velocità” puntando perciò sul treno “che è una delle soluzioni green più avanzate, anche per combattere la congestione delle strade”. Lo ha ...

Noto ristorante ruba la corrente per 4 anni - Noto ristorante ruba la corrente per 4 anni - In via Ripuaria, a Qualiano, un ristorante per eventi sembrava prosperare nel suo business. Tuttavia, dietro la facciata di attività regolare, si celava ...