Il grido disperato di una docente | il suicidio di un ex-alunno rivela le falle del sistema scolastico

Insegnante picchiato da 16enne per un voto basso: pensava di meritare di più/ Altro caso di violenza a scuola - Insegnante picchiato da 16enne per un voto basso: pensava di meritare di più/ Altro caso di violenza a scuola - Insegnante picchiato da un 16enne per un voto basso a Cosenza: lo studente pensava di meritare di più, da qui le botte all'uscita da scuola ...

Omicidio-suicidio a Palermo, coppia trovata senza vita in casa in centro - Omicidio-suicidio a Palermo, coppia trovata senza vita in casa in centro - (Adnkronos) – Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo. Una coppia è stata trovata senza vita. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano. A dare l’allarme è stato, come apprende l ...

Asunta, la serie Netflix sulla 12enne uccisa dai genitori: la storia (vera) che ha sconvolto la Spagna - Asunta, la serie Netflix sulla 12enne uccisa dai genitori: la storia (vera) che ha sconvolto la Spagna - La miniserie è appena uscita, ma è già un successo su Netflix. Il tema centrale è l'omicidio della dodicenne Asunta Basterra, il delitto che ...