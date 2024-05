Gli ultras della Juve in sciopero in trasferta contro gli usi e gli abusi dei giocatori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladeve impegnarsi in un finale di stagione che la vede in lizza per un posto nella prossima Champions. Un obiettivo a cui la società ovviamente punta, ma molto di più i suoi tifosi. I gruppi principaliCurva Sud, ovvero Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est; hanno annunciato che non tiferanno più durante le partite casalingheSalernitana e Monza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @drughiofficialpage Il motivo è legato alla condanna di alcuni loro leader per associazione a delinquere e estorsione consumata e per sei misure cautelariDigos torinese per altrettantiaccusati di aver rapinato un tifoso del Siviglia. Il comunicato degli...

"Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo : Max portaci la Coppa Italia!". E' questa la nuova presa di posizione degli Ultras della Juventus del gruppo dello storico gruppo dei

