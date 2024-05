Elezioni Colle Sannita - Iapozzuto prova a fare il bis con LeAli per Colle

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo cinque anni alla guida di, Michelesi ricandida a sindaco. A sostenerlo alle prossimeamministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno sarà, così come cinque anni fa, la lista civica “per”.il bis, con una lista che conferma buona parte dei candidati di cinque anni fa, segno di continuità del progetto amministrativo, nonostante sia stato costretto ai conti con qualche defezione lungo il percorso amministrativo. Tutti i candidati: Lista “per” Candidato Sindaco: MicheleCandidati alla ...

L'articolo Il Generale Vannacci capolista della Lega in tutti i collegi. Salvini ai suoi : “Scelto perché le prossime elezioni europee saranno una battaglia” proviene da Il Difforme.

L’ultimo lunedì di aprile è coinciso con il via della penultima settimana della stagione di ‘VivaRai2!’. Fiorello , Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato il buongiorno con la consueta dose di buonumore tra musica e notizie del ...

Sestri: "Atti vandalici al parco pubblico del Colle di Montepagano" - Dall'Anpi, Sezione Brigata Zelasco - Sestri Levante Nella Giornata di domenica 5 Maggio 2024, siamo venuti a conoscenza che il Parco Urbano Pubblico del ...

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, tutte le liste e i nomi dei candidati sindaco e consiglieri - Le candidature sono state presentate alle segreterie dei Comuni interessati dalle elezioni e devono essere corredate da un pacchetto di firme che varia a seconda della dimensione del Municipio (Qui ...

Colle: "Ennesima inaccettabile strage" - Il Presidente Mattarella, in visita a New York, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Casteldaccia.