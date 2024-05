Europee - il comico e il cantante | la strana coppia di candidati che fa discutere in Francia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le elezionipreviste per l'8 e il 9 giugno si avvicinano. In Italia continuano i dibattiti e le polemiche sui nomi dei, da Ilaria Salis - con Avs nella circoscrizione nord-ovest – al generale Vannacci, con la Lega come capolista in tutte le circoscrizioni. Ma guadando in casa dei nostri vicini, quali sono i nomi che stanno destando scalpore negli altri paesi dell'Unione? In, ilFrancis Lalanne e il controverso umorista Dieudonné hanno annunciato che si uniranno in un'unica lista sotto il nome di "Union de la résistance". Puntando alle elezioni, hanno affermato di proporsi come "un'alternativa alla dittatura politica" che si contrapporrà alla Repubblica, considerata da loro "il contrario della democrazia". I due presenteranno "una coalizione di associazioni ...

I nostri due partiti maggiori di destra e di sinistra, ma non solo, presentano in cima alle loro liste i rispettivi leader. Che una volta eletti non si sogneranno mai di andare a Bruxelles. Sì, siamo gli unici ad allestire la truffa

Latina – Martedì 14 maggio alle ore 17 a Latina , presso il Park Hotel (via dei Monti Lepini, 25), si terrà un evento della lista Azione – Siamo Europei in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Saranno presenti all’incontro i ...

Viale Europa, Schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Viale Europa, Schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Il tour del candidato tocca il bar Marcello, poi il bar pasticceria Rimani, sempre in viale Europa, e da lì a piedi fino alla Coop di piazza Gavinana, facendo tappa nei molti negozi della zona e anche ...

Usare i bandi per recuperare denaro e sviluppare il turismo culturale: Bongiorno presenta la candidatura a sindaco - Usare i bandi per recuperare denaro e sviluppare il turismo culturale: Bongiorno presenta la candidatura a sindaco - Le passate amministrazioni non hanno utilizzato i fondi che provengono dai bandi regionali, nazionali ed europei. È solo un esempio, ma vale per tantissimi altri casi, Natale e Carnevale noi abbiamo ...

Noi Moderati, il candidato al Europee Riccardo Rosa nel salernitano - Noi Moderati, il candidato al europee Riccardo Rosa nel salernitano - L’appuntamento è per domenica 12 maggio, dalle 10 alle 13 in via Passanti, nei pressi di Atelier Michela Elite ...