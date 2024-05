Lega Serie A - assemblea il 15 maggio al Salone d’Onore del Coni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) E’ stata convocata per mercoledì 15alle ore 14.45 in seconda convocazione l’dellaA. Come ogni anno, si terrà nel giorno della finale della Coppa Italia, a Roma, presso ildel. Questi i punti all’ordine del giorno: Verifica poteri; Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni dell’AD; Diritti AV domestici post 1.7.24: commercializzazione Pacchetti diritti secondari Campionato diA, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Pacchetto Dirette Radio Coppa Italia e Supercoppa Italiana; Diritti AV Internazionali: stagioni 2024/2025 e seguenti; Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali); NAV post 1.7.24: proposte di ...

I club di Serie A hanno espresso in coro la loro posizione: no alla proposta del Governo Meloni di istituire un nuovo organo di controllo dei...

Playoff serie C, Perugia - Rimini si giocherà in orario serale - Playoff serie C, Perugia - Rimini si giocherà in orario serale - Il match che vale l'accesso alle fasi nazionali avrà inizio alle ore 20:30. Per i biglietti ci sarà ancora da attendere ...

SERIE A - Atalanta-Roma affidata a Guida, Inter-Frosinone a Giua, Sozza per Milan-Cagliari - serie A - Atalanta-Roma affidata a Guida, Inter-Frosinone a Giua, Sozza per Milan-Cagliari - Sono stati designati i direttori di gara per la prossima giornata di serie A. Sarà Guida a dirigere Atalanta-Roma, big match della 36/a giornata in programma domenica sera a Bergamo. Pairetto è stato ...

Politano premiato dalla Lega Serie A: l'annuncio - Politano premiato dalla lega serie A: l'annuncio - Matteo Politano ha ricevuto un premio dalla lega serie A: l'annuncio è stato pubblicato tramite i canali ufficiali.