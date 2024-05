Inchiesta in Liguria | sequestrati 220mila euro in casa Spinelli Toti | venerdì interrogatorio di garanzia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Guardia di finanza ha sequestrato 220 milain contanti e valuta estera all'imprenditore Aldonell'ambito dell'che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regioneGiovanni. Il denaro è una parte dei 570 miladel sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni L'articolo proviene da Firenze Post.

La guardia di finanza ha sequestrato 220 mila euro in contanti e valuta estera all’imprenditore Aldo Spinelli nell’ambito dell’ Inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. La ...

Coinvolto nell’inchiesta della procura di Genova che ha portato all’arresto (domiciliari) per Corruzione di Toti All’imprenditore della logistica portuale Aldo Spinelli finito nell’inchiesta della procura di Genova che ha portato all’arresto ...

Sono stati trovati 220mila euro in contanti nella casa dell'imprenditore Aldo Spinelli , coinvolto nell' Inchiesta che ha comportato l'arresto domiciliare per nove esponenti di vario titolo, tra cui il presidente della Liguria Giovanni Toti. I soldi ...

Inchiesta Liguria, a casa dell'imprenditore Spinelli trovati oltre 200mila euro in contanti - Inchiesta liguria, a casa dell'imprenditore Spinelli trovati oltre 200mila euro in contanti - La guardia di finanza ha sequestrato 220mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo Spinelli nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della ...

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ai domiciliari. Arrestati manager e imprenditori - Il governatore della liguria Giovanni Toti ai domiciliari. Arrestati manager e imprenditori - Il governatore della liguria Giovanni Toti implicato in un'inchiesta legata alla Pubblica Amministrazione, accusato per corruzione, politici e imprenditori in stato di fermo ...

Corruzione Liguria, a Spinelli sequestrati 240mila euro da cassaforte di casa - Corruzione liguria, a Spinelli sequestrati 240mila euro da cassaforte di casa - (Adnkronos) - All’imprenditore della logistica portuale Aldo Spinelli finito nell’inchiesta della procura di Genova che ha portato all’arresto (domiciliari) per corruzione del presidente della Regione ...