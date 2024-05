Nasconde 3 chili di hashish in casa - arrestato 52enne originario di Aversa

(Di mercoledì 8 maggio 2024). La Polizia di Stato haundi, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spostamenti sul territorio dei comuni dell’agrono della vettura in uso all’uomo hanno insospettito i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di, che hanno osservato la consegna “a domicilio” di droga. L’uomo è stato fermato e, nascoste in un vano tra i sedili del veicolo, sono state trovate diverse dosi di, oltre ad una cospicua somma di banconote di piccolo taglio, provento di spaccio. Una prima perquisizione presso il domicilio dove la persona aveva dichiarato di dimorare ha dato esito negativo. Successivi accertamenti hanno consentito di trovare 28 panetti di, dal peso di oltre ...

La Spezia , 27 aprile 2024 – A Firenze era sfuggito all’arresto già una volta, fuggendo sui tetti in modo rocambolesco, come in una scena di un film. Ma ora per l’uomo, un 52enne cittadino ungherese, la fuga è finita e sono scattate le manette. ...

CRONACA DI ROMA – Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio – Nettuno hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 52enne italiano. Gli investigatori, dopo laboriose ricerche, hanno ...

Agrigento, "Malori improvvisi dei bambini è colpa dei vaccini Covid", le proteste del collettivo VV scritte sui muri scolastici - Agrigento, "Malori improvvisi dei bambini è colpa dei vaccini Covid", le proteste del collettivo VV scritte sui muri scolastici - A fare da sfondo per le proteste anti vaccini sono questa volta le mura dell'istituto comprensivo Anna Frank, ad Agrigento, dove il collettivo VV fa sentire la sua voce dal 2021. Sui muretti della scu ...

Compie reiterate violenze domestiche contro la moglie e i figli: arrestato uomo in fuga a Nettuno - Compie reiterate violenze domestiche contro la moglie e i figli: arrestato uomo in fuga a Nettuno - arrestato un fuggitivo a bordo di un pullman che viaggiava tra Ardea e Nettuno: l'uomo era responsabile di violenze domestiche sulla moglie.

In pullman da Nettuno ad Ardea, ma doveva scontare 2 anni di carcere - In pullman da Nettuno ad Ardea, ma doveva scontare 2 anni di carcere - Nettuno, 8 maggio- Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio – Nettuno hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 52enne italiano. G ...