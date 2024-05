Zona industriale Carinaro | tragico volo da 15 metri - muore operaio 54enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024). Ennesima tragedia sul lavoro nel casertano. Unha perso la vita nellaal confine frae Gricignano. Stando ad una prima ricostruzione D.P. di anni 54 e residente a Frattamaggiore nel napoletano, sarebbe precipitato dal tetto di uno stabilimento che si occupa della lavorazione di metallo. Undi 15che non gli ha dato speranze di salvezza. Sul posto i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constare il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, mentre la Procura di Napoli Nord ha già aperto un fascicolo di inchiesta.