Croazia - una giornata speciale per la comunità italiana dell’Istria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il nuovo ambasciatore d’Italia in, Paolo Trichilo, ha compiuto nei giorni scorsi una visita in Istria per incontrare le numerose realtà locali presenti nel territorio di Umago (Umag), Buie (Buje) e Cittanova (Novigrad), in particolare lanazionalee i rappresentanti delle sue istituzioni. Come ha riferito l’ambasciata in una nota, oltre ai sindaci e alleitaliane nei tre comuni, nei quali vige il bilinguismo, Trichilo ha partecipato a Umago alla serata letteraria con la poetessa Isabella Flego, e ha reso omaggio alla tomba del grande scrittore Fulvio Tomizza. A Buie ha visitato le scuole italiane Leonardo da Vinci ed Edmondo de Amicis, il cimitero storico e l’edificio di proprietà dell’Unionedove si progetta la Casa dell’Istroveneto, nonché il Vice Consolato ...