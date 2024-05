Francesco Benigno gli stacco il pi*ello - insulti transfobici contro Vladimir Luxuria | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La vicenda che coinvolgee la produzione de L’Isola dei Famosi continua ad attirare l’attenzione, soprattutto sui social media, dove l’ex naufrago non riesce più a trattenersi dal commentare e insultare il programma. Nella giornata di ieri,ha continuato la sua campagna sui social, pubblicando una vecchia foto dial mare. Tuttavia, anziché limitarsi a un semplice commento, ha deciso di toccare il fondo e ha ironizzato sull’identità di genere della conduttrice, utilizzando il pronome maschile per riferirsi a lei. Questa azione ha sollevato una serie di polemiche e critiche da parte degli utenti dei social media e del pubblico in generale. L’uso del pronome maschile per riferirsi a una persona transgender comeè un gesto di mancanza di ...