Il fumo e i primi soccorsi | l' incendio del palazzo a Colli Aniene

(Di venerdì 2 giugno 2023) Un palazzo in ristrutturazione in via Edoardo d'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma, ha preso fuoco. Nell'incendio ha perso la vita un uomo, ...

Un palazzo in ristrutturazione in via Edoardo d'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma, ha preso fuoco. Nell'incendio ha perso la vita un uomo, ...Così alcuni residenti dei palazzi vicini hanno raccontato i momenti dell'incendio. "Abbiamo sentito un boato e ci siamo affacciate, davanti a noi si levava una colonna di fumo" - hanno aggiunto ...

«Abbiamo sentito diverse esplosioni e siamo scesi di corsa in strada, siamo in pantofole». Così alcuni residenti dei palazzi vicini raccontano i primi momenti dell'incendio ...È di un morto, sette feriti, di cui tre gravi, e dieci intossicati il primo bilancio dell'incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani a Roma. La vittima è un uomo il cui corpo è stato ...