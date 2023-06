Festa scudetto a Napoli | Ferlaino vola in Argentina per pregare sulla tomba di Diego

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lo aveva promesso il giorno dopo Juventus-: «No, il 4 giugno non assisterò alla consegna della coppa delloal. Sarò a Buenos Aires per rendere omaggio a...

E venne il giorno della. Domani allo stadio di Fuorigrotta l'epilogo della stagione esaltante del Napoli, con la consegna della Coppa dello, la- iniziata anche prima del raggiungimento ...Saluti, baci e forza Napoli. Una trentina d'anni dopo, più o meno gli stessi che sono trascorsi dall'ultimomade in Maradona fino a questo firmato dalla banda Spalletti, rieccoli qua, i falsobolli, alias i francobolli falsi ma così falsi da passare per veri. E come allora, senza trucco e senza ......abbia cambiato idea rispetto a quanto già dichiarato dopo la conquista matematica dello. L'... Domenica si conclude il campionato e con lache al 'Maradona' si terrà dopo la partita con la ...

Lo aveva promesso il giorno dopo Juventus-Napoli: «No, il 4 giugno non assisterò alla consegna della coppa dello scudetto al Napoli. Sarò a Buenos Aires per rendere omaggio a Maradona». Corrado ...Nel corso della trasmissione radiofonica "Si Gonfia La Rete" condotta da Raffaele Auriemma ed in onda su Radio CRC, è intervenuto il cantante napoletano Nino D'Angelo.