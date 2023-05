Prof accoltellata ad Abbiategrasso | arrestato il sedicenne con l’accusa di tentato omicidio

...scuola enrico - galiano galiano garzanti Geografia di un dolore perfetto insegnante... Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da, che ha superato i venti ...🔊 Ascolta l'articolo E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni che ieri ha accoltellato la sua professoressa di 51 anni all'istituto Alessandrini di ...Arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano) . Lo studente era piantonato dai ...

Abbiategrasso, studente 16enne accoltella la professoressa durante la lezione / VIDEO IL GIORNO

E’ stato arrestato per tentato omicidio aggravato, lo studente sedicenne di Abbiategrasso, accusato di aver accoltellato la preofessoressa. Intanto è piantonato dai carabinieri nel reparto ...Il Sinalp esprime piena solidarietà alla Prof.ssa Elisabetta Condò di Abbiategrasso che è stata accoltellata da un suo allievo. Siamo vicini alla docente, dichiara il Vice Segretario Nazionale del Sin ...