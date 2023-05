Repubblica Centrafricana | ambasciatore chiede che Russia installi base militare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mosca, 29 mag. (Adnkronos) - L'dellainLeon Dodonu ha annunciato il desiderio del suo Paese di ospitare unarussa. "Ora abbiamo bisogno di unarussa, dove possano essere dislocati da 5 a 10mila soldati, che potrebbero essere utilizzati in altri Paesi, se necessario. Abbiamo chiesto informazioni in merito", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano russo Izvestia. Secondo Dodonu, permangono minacce alla sicurezza dellaprovenienti in particolare dai profughi sudanesi fra i quali vi sarebbero delle persone armate.

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) – L'ambasciatore della Repubblica Centrafricana in Russia Leon Dodonu ha annunciato il desiderio del suo Paese di ospitare una base militare russa. "Ora abbiamo bisogno di u ...