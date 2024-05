(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il francese anticipa i suoi tre compagni di fuga, Pogacar resta in maglia rosa- Una volata a quattro vinta grazie a un guizzo improvviso, praticamente perfetto. A far festa nella quintadeld'2024, la Genova-di 178 chilometri, è stato Benjamin: il francese della

La DIRETTA testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2024 , lunga 179 chilometri da Genova a Lucca. La Corsa Rosa propone una frazione che potrebbe sorridere ai velocisti, al netto di sorprese e colpi di mano che nei giorni scorsi non sono ...

Lucca, 8 maggio 2024 – La tappa 5 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Genova a Lucca dopo 178 chilometri e lo fa con una grande sorpresa : per una volta la spunta la fuga e in particolare Benjamin Thomas , che beffa sia gli altri battistrada, ...

Stoccata vince nte di Benjamin Thomas nella Quinta tappa Giro d’Italia 2024 , da Genova a Lucca di 178 km. Il francese ha preceduto in volata i compagni di fuga come il danese Micheal Valgren e l’italiano Andrea Pierobon. Tadej Pogacar si conferma ...

Giro d'Italia, niente bis per Milan: quinta tappa a Thomas - Giro d'Italia, niente bis per Milan: quinta tappa a Thomas - lucca - E' il francese Benjamin Thomas ad aggiudicarsi la quinta tappa del Giro d'Italia, svoltasi da Genova a lucca. Il corridore della Cofidis firma la prima vittoria del suo team e la decima in ...

Thomas conquista la tappa di Lucca al Giro d'Italia - Thomas conquista la tappa di lucca al Giro d'Italia - Il francese anticipa i suoi tre compagni di fuga, Pogacar resta in maglia rosa lucca (ITALPRESS) - Una volata a quattro vinta grazie a un guizzo improvviso, praticamente perfetto. A far festa nella ...

VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quinta tappa: Pietrobon sogna, ma vince Thomas - VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quinta tappa: Pietrobon sogna, ma vince Thomas - Clamoroso epilogo della quinta tappa del Giro d'Italia 2024. I 178 km da Genova a lucca sembrano perfetti per un'altra sfida tra velocisti ed invece il ...