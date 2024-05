Gasperini | Vincere è superare se stessi - noi ci siamo riusciti

Bergamo, 28 aprile 2024 – Colpo pesante in chiave Champions per l’Atalanta che coglie il secondo successo di fila sconfiggendo 2-0 l’Empoli e, con la gara contro la Fiorentina ancora da recuperare, si porta a due lunghezze di distanza dalla Roma ...

“Oggi avevamo la necessità di vincere, dovevamo fare i tre punti per rimanere in corsa, ci siamo riavvicinati un po’ a tutte, per noi è una buona giornata. Abbiamo una rosa di 21 elementi di cui Toloi e Holm sono fuori, quelli utilizzati con grande ...