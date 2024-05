INFORTUNI Cagliari - si rivedono Mancosu e Viola | le ULTIME sulle loro condizioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lesugli infortunati delin vista del prossimo turno di Serie A. Tutti i dettagli in merito Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamentodi. IL REPORT – «I rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Attivazione tecnica ad iniziare la

Verso Milan-Cagliari: Mancosu parzialmente in gruppo, sempre out Viola - Verso Milan-cagliari: mancosu parzialmente in gruppo, sempre out Viola - Nuovo allenamento per il cagliari di Claudio Ranieri in vista del match di San Siro contro il Milan, in programma sabato 11 maggio con calcio d’inizio alle ore 20.45 e valido per il trentaseiesimo tur ...

Conferenza stampa Ranieri, domani parla il mister in vista del Milan: orario e dove seguirla - Conferenza stampa Ranieri, domani parla il mister in vista del Milan: orario e dove seguirla - Nella giornata di domani parlerà il tecnico del cagliari, Claudio Ranieri, in vista della partita contro il Milan Il cagliari di Claudio Ranieri si allena al Crai Sport Center e di prepara per giocare ...

Cagliari, il report dell’allenamento odierno: parzialmente in gruppo Mancosu. Le ultime - cagliari, il report dell’allenamento odierno: parzialmente in gruppo mancosu. Le ultime - Le ultime dal Crai Sport Center sul cagliari di Ranieri in vista del Milan: parzialmente in gruppo mancosu Il cagliari, a seguito del pareggio casalingo contro il Lecce di Luca Gotti, si prepara per l ...