Calcio | Mourinho Un errore dire no al Portogallo per restare alla Roma

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Ho rifiutato l'offerta per il forte legame che avevo con i tifosi giallorossi", dice lo 'special one'- "La cosa più normale sarebbe stata accettare una proposta che, per la seconda volta, non è arrivata al momento giusto. Nell'ultimo caso ho lasciato che l'emozione prevalesse sulla ragione e

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Atalanta-Roma , spareggio Champions e big match della 36/a giornata in programma domenica prossima alle 20.45. Frosinone-Inter è stata affidata invece ad Antonio Giua di Olbia, mentre per ...

Calcio: Leverkusen pregusta rivincita, Xabi Alonso "Ma Roma pericolosa" - calcio: Leverkusen pregusta rivincita, Xabi Alonso "Ma roma pericolosa" - Prima però c'è da completare l'opera con la roma, battuta 2-0 giovedì scorso e che nella passata stagione sbarrò la strada ai tedeschi in semifinale. "Non abbiamo dimenticato il dolore che abbiamo ...

De Rossi diretta prima di Bayer-Roma: segui la conferenza stampa LIVE - De Rossi diretta prima di Bayer-roma: segui la conferenza stampa LIVE - LEVERKUSEN (GERMANIA) - Caccia all'impresa per la roma di Daniele De Rossi che giovedì 8 maggio, dopo lo 0-2 incassato all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen, farà visita ai tedeschi nel ritorno ...

