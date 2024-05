Zuckerberg - avete visto il suo nuovo yacht? Da non credere FOTO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Markil suoe cosa contiene all’interno? Assolutamente da nonmaiildi Mark? Assolutamente da urlo. Oramai in rete non si sta parlando d’altro se non deltesoro di proprietà del multimilionario fondatore di Facebook. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni pare che sia lungo ben 118 metri e che costa la bellezza di 300 milioni di dollari. Lo ha chiamato “Launchpad“. Quali sono le sue particolarità? Ne ha fin troppe. In primis che ha ben 48 membri di equipaggio ed a prua ha anche un campo da basket. Ildi Mark ...

Un grande Castelnuovo, pur privo di Camaiani e Cecilia, sempre più intraprendente con il passare dei minuti, ha fatto tremare la capolista Viareggio, nonostante il sostegno dei suoi numerosi ultras giunti in treno che hanno cantato per oltre tre ...

Ho visto farlo da mia suocera , non strofini nulla e il risultato è pazzesco , Il tuo forno torna come nuovo! Pulire il forno può rivelarsi un lavoro faticoso e anche dall’epilogo incerto. Esistono tanti prodotti specifici costosi che è possibile ...

Metalli, prezzi record e riserve al limite per rame e cobalto. Allarme Onu: servono 150 miniere per la crescita dell'AI - Metalli, prezzi record e riserve al limite per rame e cobalto. Allarme Onu: servono 150 miniere per la crescita dell'AI - Non ci sono nel mondo 10 milioni di tonnellate di rame disponibili. Eppure è questa la domanda aggiuntiva prevista entro il 2035 per il metallo del futuro. Tra veicoli elettrici, ...

Migliori siti scommesse sportive in Svizzera: Top bookmakers 2024 - Migliori siti scommesse sportive in Svizzera: Top bookmakers 2024 - Lo scopo del nostro articolo è darti tutte le principali informazioni sui migliori siti scommesse in Italia. Nei vari paragrafi che seguiranno ti parleremo delle piattaforme su cui è possibile iscrive ...

MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale: è il nuovo chip top di gamma - MediaTek Dimensity 9300+ ufficiale: è il nuovo chip top di gamma - Il MediaTek Dimensity 9300+ è ufficiale: si tratta del nuovo chip top di gamma di MediaTek che offre prestazioni migliori con un focus sull'AI ...