Giro | quinta tappa - Pogacar resta in maglia rosa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nulla di invariato in testa alla classifica generale deld'Italia di ciclismo. Lo sloveno Tadej(UAE) ha mantenuto ladi leader al termine delladeld'Italia, di 178 km da Genova a Lucca. Dietro ail britannico Geraint Thomas (+0''46) e il colombiano Daniel Felipe Martinez (+0''47).

L'UCI - l'Unione Ciclistica Internazionale - ha minacciato la UAE di squalifica re Tadej Pogacar e di cacciarlo dal Giro d'Italia. Prima della 4a tappa di martedì 7 maggio è arrivata una telefonata in cui si imponeva di far cambiare i pantaloncini ...

L’avvio del Giro d’Italia 2024 si è rivelato scoppiettante, forse anche più del previsto, soprattutto grazie al talento e alla fantasia del fenomeno Tadej Pogacar . Il superfavorito della vigilia per la classifica generale ha dato spettacolo nelle ...

Giro d’Italia 2024, Thomas vince la quinta tappa: arriva la fuga, beffato Pierobon. Pogacar resta in rosa - giro d’Italia 2024, Thomas vince la quinta tappa: arriva la fuga, beffato Pierobon. pogacar resta in rosa - Il francese Benjamin Thomas (Cofidis) ha vinto la quinta tappa del giro d'Italia di ciclismo di 178 Km da Genova ... e all'altro francese francese Enzo Paleni (Groupama - FDJ). pogacar resta in maglia ...