Manifestiamo contro Meloni Schlein strumentalizza pure la Festa della Repubblica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nelle stesse ore in cui Mattarella e le altre grandi cariche dello Stato parteciperanno al cerimoniale una delle più importanti giornate celebrative nazionali italiane, la segretaria del Pd strumentalizzerà il 78° anniversariovittoria del referendum per contestare le riforme volute dal governo

