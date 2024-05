(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il medico di Borgo Palazzo, «ol cantiner de la Tordela», il macellaio di Santa Caterina, il padre che raccontava di quando in Città Alta c’era il mare e il sorriso di Dario: personaggi bergamaschi da non dimenticare

Atalanta per la storia, Gasperini "Non poniamoci limiti" - Atalanta per la storia, Gasperini "Non poniamoci limiti" - bergamo (ITALPRESS) - Si riparte dall'1-1, si riparte da un pareggio e da 90 minuti di fuoco in cui l'Atalanta cercherà di strappare la qualificazione alla finale di Europa League. Un traguardo ...

E.League: Gasperini, per noi il match più importante di sempre - E.League: Gasperini, per noi il match più importante di sempre - bergamo, 08 MAG - "Per il valore in sé, la possibilità di raggiugere la prima finale europea dell'Atalanta, è la partita più importante di sempre". Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della ...

Bergamo nelle necrologie dagli anni Cinquanta - bergamo nelle necrologie dagli anni Cinquanta - Le storie piccole dei nostri antenati e le pieghe affettuose delle famiglie e delle comunità riprendono vita con Ognivitaunracconto.it, il portale online gratuito dove si possono trovare volti e stori ...