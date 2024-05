TFA sostegno IX ciclo - preselettiva secondaria primo grado 9 maggio | ecco dove è stata annullata e i candidati tutti ammessi alla prova scritta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) TFAIX: bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativariserva del 35% dei posti, la seconda riguarda la possibilità che il test preselettivo venga annullato perche hanno presentato domanda e che sonod'ufficioquando si verifica questa circostanza. L'articolo .

TFA sostegno IX ciclo : bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l'anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda ...

Con Decreto Presidenziale n. 33 del 4 maggio 2024 l' Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria riapre i termini per la presentazione della domanda di accesso alle prove selettive per il IX ciclo TFA sostegno per l'anno accademico ...

Si svolgono dal 7 al 10 maggio le prove preselettive per l'accesso al IX ciclo del TFA Sostegno finalizzati all'ottenimento della specializzazione per insegnare sui posti di Sostegno . I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025. L'articolo ...

Aggiornamento GPS 2024/2026, inserimento in prima fascia con riserva e supplenze a tali aspiranti: sindacati chiedono incontro politico al Ministero - Aggiornamento GPS 2024/2026, inserimento in prima fascia con riserva e supplenze a tali aspiranti: sindacati chiedono incontro politico al Ministero - Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti hanno inviato al Minsitero dell'Istruzione del Merito una richiesta di incontro politico per quanto riguarda l ...