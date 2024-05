Internazionali d’Italia 2024 - Darderi | In campo mi trasformo Italia o Argentina? Per non c’è nulla di strano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “La chiave è stata stare sempre attaccato al punteggio, in dei momenti ho sbagliato più io e in altri lui. Ero un po’ teso, ma tatticamente ho fatto un bel match”, Lucianocommenta così il successo su Denis Shapovalov (6-7 6-3 7-6) nel primo turno degliBNL. Dopo la sconfitta sul più bello a Miami, l’azzurro ha sfruttato la spinta del Centrale del Foro Italico per prendere una dolce rivincita: “Inmicome persona. A volte va a mio favore e altre no, però gioco sempre fino all’ultima palla ed è stato fondamentale. La gamba? Ho avuto un crampo sul finale ma penso fosse anche la tensione del match dopo tre ore, niente di grave”. Il tennista italo-argentino si è presentato nella capitale da numero 54 del mondo, ma è ...

